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Dünya

Beyaz Saray duyurdu: İsrail'den ABD'ye Refah teminatı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, '(İsrail) Endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler.' dedi.

IHA28 Nisan 2024 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Beyaz Saray duyurdu: İsrail'den ABD'ye Refah teminatı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce ABD'nin endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirterek, "Bakış açılarımızı ve endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

"TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMEYE BAŞLADILAR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Kirby, Blinken'ın ziyareti sırasında ABD'nin en az altı hafta sürmesini istediği geçici bir ateşkes için baskı yapacağını aktardı. Kirby, "Umuyoruz ki altı haftalık geçici bir ateşkesin ardından belki daha kalıcı bir şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarının sayısının artmaya başladığını da belirten Kirby, "İsrailliler, Başkan Biden'ın kendilerinden yerine getirmelerini istediği taahhütleri yerine getirmeye başladılar" dedi.

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