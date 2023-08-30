Beyaz Saray: Gabon'daki gelişmeler endişe verici

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, ABD'nin bölge ve Gabon halkının destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek, Afrika'daki ortaklarla yakın çalışmayı ve demokrasiyi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kirby, "Gabon'daki gelişmeleri, askeri darbe girişimini çok yakından takip ediyoruz. Anayasaya aykırı bir şekilde ve darbe girişimleriyle sarsılan bölgedeki bu gelişme, derinden endişe verici." diye konuştu.

Bölgede böyle bir "trend" olup olmadığı sorusuna ise Kirby, "Bir ülkede daha askeri yetkililerin bu yönde tehlikeli adımlar atması endişe verici ancak buna 'trend' demek için erken." yanıtını verdi.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU



Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.