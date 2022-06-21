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Dünya

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı.

AA21 Haziran 2022 Salı 21:33 - Güncelleme:
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Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta resesyonun "kaçınılmaz" olduğuna ilişkin yorumlarını değerlendirdi.

Şu anda tüm dünyadaki ekonomilerin zorluklarla mücadele ettiğine değinen Jean-Pierre, Biden yönetiminin attığı adımlarla ekonomide büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Jean-Pierre, "Şu anda bir resesyon görmüyoruz. Şu anda resesyonda değiliz. Şu anda daha istikrarlı bir büyüme kaydedeceğimiz döneme geçiş sürecindeyiz. Bu da bizim odak noktamız." ifadesini kullandı.

- ABD'de resesyon endişesi

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, dün yaptığı açıklamada, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini kaydetmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu verdiği bir röportajda, ekonominin yavaşlamasını beklediğini ancak bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

  • Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre
  • Beyaz Saray
  • resesyon

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