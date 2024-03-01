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Dünya

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mesrur Barzani ile görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinde, ABD ve IKBY arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

AA1 Mart 2024 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mesrur Barzani ile görüştü
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan, ABD'ye ziyarette bulunan Barzani ile görüşmesinde, IKBY'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki önemine işaret etti.

DEAŞ ile mücadele sırasında hayatını kaybeden Peşmerge güçleri ile sivillere başsağlığı dileyen Sullivan, İran ve İran destekli grupların IKBY'ye saldırılarını da kınadı.

ABD ve IKBY arasındaki uzun süreli işbirliğinin önemini vurgulayan Sullivan, IKBY ve Irak hükümetine desteklerini yineledi.

Sullivan, ayrıca ABD'nin, IKBY ve Irak hükümeti arasında bütçe paylaşımı, istikrar ve ekonomik gelişim konularındaki işbirliğine desteğini tekrarladı.

  • ABD-IKBY İşbirliği
  • Jake Sullivan
  • Mesrur Barzani

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