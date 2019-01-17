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Beyaz Saray’a tanksavar roketiyle saldırmayı planlayan şüpheli yakalandı

ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'a tanksavar roketiyle saldırmayı planlayan terör örgütü DEAŞ sempatizanı bir adamın yakalandığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’li federal savcılar, tanksavar roketi ve patlayıcılarla bugün Beyaz Saray’a saldırmayı planlayan, ABD’nin Georgia eyaletinden Hasher Jallal Taheb isimli terör örgütü DEAŞ sempatizanı bir erkeğin çarşamba günü yakalandığını duyurdu.
 
Mart ayından beri FBI ajanlarının takibinde olduğu belirtilen 21 yaşındaki Hasher Jallal Taheb’ın, saldırıda kullanılacak patlayıcı ve silahları temin için arabasını takas etmek üzere buluştuğu FBI ajanları tarafından yakalandığı bildirildi.
 
ABD medyasında yer alan haberlere göre, tanksavar roketiyle Beyaz Saray duvarında delik açıp yarı otomatik silah ile içeridekileri öldürmeyi planlayan Taheb, ev yapımı bombaların bulunduğu bir sırt çantası giyecekti.
 
Hasher Jallal Taheb, ABD'ye ait bir binayı patlayıcı kullanarak hasar vermeye ya da imha etmeye teşebbüs suçlamasından çarşamba günü Atlanta’da mahkemeye çıkarıldı.

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