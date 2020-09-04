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Dünya

Beyaz Saray'da imzalar atıldı: Kosova ile Sırbistan anlaşmaya vardı

Kosova ile Sırbistan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza attı.

AA04 Eylül 2020 Cuma 19:18 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 19:20
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Beyaz Saray, Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende "İki ülke arasında ekonomik normalleşme" anlaşmasına imza attıklarını açıkladı.

Hafta boyunca Beyaz Saray'da iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonunda Kosova ile Sırbistan, ekonomik normalleşme konusunda anlaştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından duyurulan anlaşma için Oval Ofis'te Trump'ın da katıldığı imza töreni yapıldı.

Deere, açıklamasında, "Trump, Sırbistan ile Kosova'nın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünyayı daha barışçıl ve müreffeh bir yer kılmak için bu Başkan'ın mümkün kıldığı bir başka tarihi anlaşma." ifadelerine yer verdi.

Kosova ve Sırbistan liderleri, önceki günlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmelere katılmış ve çeşitli konularda ilerlemeler sağlandığı bildirilmişti.

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