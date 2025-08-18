İSTANBUL 30°C / 21°C
18 Ağustos 2025 Pazartesi
Dünya

Beyaz Saray'da Ukrayna-ABD zirvesi! Trump: Sonucun ne olacağını göreceğiz

Trump'ın, Putin ile Alaska'da yaptığı kritik zirvenin ardından gözler bugün Washington'a çevrildi. Avrupa'nın önde gelen liderleri birer birer başkente gelirken, Beyaz Saray'da gerçekleşecek tarihi buluşmaya Zelenski de katılacak. Zirve öncesi Trump yaptığı açıklamada, 'Beyaz Saray'da büyük bir gün, bakalım sonuçlar ne olacak?' dedi.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:21
Beyaz Saray'da Ukrayna-ABD zirvesi! Trump: Sonucun ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği Alaska'daki zirvenin ardından bugün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liderleri Washington'a gidiyor.

ZİRVE ÖNCESİNDE GELEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupa liderler ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Trump, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider aynı anda bir arada olmamıştı. ABD için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

"KALAN REHİNELERİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ ANCAK HAMAS YOK EDİLDİĞİNDE GÖREBİLECEĞİZ"

Trump, başka bir açıklamasında ise Gazze Şeridi'ndeki rehinelere ve İran'a yönelik saldırılara değindi. Trump, "Kalan rehinelerin geri dönüşünü ancak Hamas yok edildiğinde görebileceğiz. Bu ne kadar erken gerçekleşirse, başarı şansı da o kadar artacak. Unutmayın, yüzlerce rehinenin serbest bırakılarak, İsrail ve ABD'ye teslim edilmesi için müzakere yapan ve bunu sağlayan bendim. Sadece 6 ay içinde 6 savaşı sona erdiren bendim. İran'ın nükleer tesislerini yıkan bendim." dedi.

Savaşın gölgesinde kıyafet iddiası: Zelenski, Trump ile görüşmesinde takım elbise giyecek
