Beyaz Saray, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland halkına seslendi.

Paylaşımda, bir tarafta ABD bayrağı ve Beyaz Saray'ın bulunduğu bir görsel, diğer tarafta ise Rusya ve Çin bayrakları ile bu ülkelerin devlet başkanlık saraylarının bulunduğu bir görsele yer verildi.

Aynı paylaşımda, ABD ile Rusya ve Çin'i sembolize eden görsellere doğru koşan Grönland bayraklı köpekli kızakların üstünde, "Grönland halkı, hangi yol?" mesajı dikkati çekti.

Beyaz Saray'ın paylaşımında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'e ulusal güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu ifade eden cümlesine de yer verildi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı savunmaları gerektiğini ifade ederek, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." demişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

DANİMARKA SAVUNMA BAKANI POULSEN: "ABD'NİN GRÖNLAND'A SALDIRMASI TAMAMEN VARSAYIMSAL"

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesini "varsayımsal" olarak niteledi.

Danimarka Savunma Bakanlığının Grönland'da askeri varlığını artırma kararını açıklamasının ardından Poulsen, başkent Kopenhag'da değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Grönland'a askeri müdahalede bulunmasını "hayal bile edemediğini" ifade eden Poulsen, "ABD tarafının Grönland'a saldırı başlatmasını tamamen varsayımsal bir durum olarak görüyorum." dedi.

İSVEÇ DE GRÖNLAND'A ASKER GÖNDERİYOR

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı subaylar bugün Grönland'a gidiyor." ifadesine yer verdi.

Danimarka'nın tatbikat kapsamında Grönland'da askeri varlığını artırma kararına İsveç'in de destek verdiğini aktaran Kristersson, tatbikat çerçevesinde atılacak adımları birlikte hazırlayacaklarını ifade etti.

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurmuştu.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

