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Dünya

Beyaz Saray'dan 'İsrail' açıklaması: Onaylanması talihsizlik

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkisini sınırlandıran yasa tasarısının onaylanmasını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan 'İsrail' açıklaması: Onaylanması talihsizlik
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İsrail'de tartışmalı yargı reformu kapsamındaki Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran yasa tasarısının mecliste kabul edilmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkisini sınırlandıran yasa tasarısının onaylanmasını talihsizlik olarak nitelendirerek, "Bugünkü oylamanın mümkün olan en zayıf çoğunlukla gerçekleşmesi talihsizlik. Büyük demokratik değişiklikler için fikir birliği için çalışılması gerektiğine inanıyoruz. İsrailli liderleri siyasi diyalog yoluyla fikir birliğine dayalı bir yaklaşım için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarı bugün 3'üncü kez mecliste yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edildi. Tüm muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

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