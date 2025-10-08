Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gönü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarına Orta Doğu planıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"BÜYÜK OLASILIKLA GİDECEĞİM"

Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için halen Mısır'da devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığına dikkati çekerek, kendisinin de bölgeye gitmeye hazırlandığını belirtti.

ABD Başkanı, "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN GAZZE'YE GİDEBİLECEĞİ MESAJI

"Gazze'ye gitmeyi düşünür müsün?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Evet, gidebilirim. Henüz kesin karar vermedik. Muhtemelen Gazze'ye de gidebilirim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, bölgeye gitmeden önce esirlerin serbest bırakılmasını bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise "Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze ile ilgili anlaşmanın sağlanmasından herkesin memnun olacağını ifade ederek "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız." dedi.

ABD'de Chicago krizi... Trump: Belediye Başkanı ve Vali hapse atılsın

"İsrail barbarlığı kayda geçmiştir"

Gazze'de ateşkes için yeni aşama... Bakan Fidan: Türkiye çözüm arayışını sürdürecek