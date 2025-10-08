İSTANBUL 17°C / 13°C
9 Ekim 2025 Perşembe
  • Beyaz Saray'dan Trump duyurusu: Orta Doğu'ya gidecek
Dünya

Beyaz Saray'dan Trump duyurusu: Orta Doğu'ya gidecek

ABD Başkanı Trump, kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek 'Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Orta Doğu'ya) gidebilirim.' demişti. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre Trump, cuma günü sağlık kontrolünden sonra Orta Doğu'ya gidecek.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Trump duyurusu: Orta Doğu'ya gidecek
ABONE OL
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gönü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarına Orta Doğu planıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"BÜYÜK OLASILIKLA GİDECEĞİM"

Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için halen Mısır'da devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığına dikkati çekerek, kendisinin de bölgeye gitmeye hazırlandığını belirtti.

ABD Başkanı, "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN GAZZE'YE GİDEBİLECEĞİ MESAJI

"Gazze'ye gitmeyi düşünür müsün?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Evet, gidebilirim. Henüz kesin karar vermedik. Muhtemelen Gazze'ye de gidebilirim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, bölgeye gitmeden önce esirlerin serbest bırakılmasını bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise "Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze ile ilgili anlaşmanın sağlanmasından herkesin memnun olacağını ifade ederek "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız." dedi.

