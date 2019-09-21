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Beyaz Saray’ın İslam hazımsızlığı

KUZEY Carolina ve Duke üniversitelerinde yürütülen İslam konulu araştırma, Trump yönetiminden veto yedi. İslam’ın olumlu yanlarının fazla öne çıkarıldığını öne süren Beyaz Saray, üniversiteleri destek fonunu çekmekle tehdit etti.

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ABD’DE Donald Trump yönetiminin, ülkedeki iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü bir Ortadoğu çalışmaları programı için sağlanan fonun kesilebileceği tehdidinde bulunduğu, buna gerekçe olarak da programın “İslam’ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkarması”nı gösterdiği ortaya çıktı.

PARAYI KESERİZ TEHDİDİ

Trump yönetimi, Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü Ortadoğu çalışmaları programına sağlanan fonun kötüye kullanıldığını, programda ideolojik önceliklerin ve İslam’ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığını ileri sürdü. ABD Eğitim Bakanlığının program kuruluna gönderdiği 29 Ağustos tarihli mektupta ise bu programın önermelerinin 22 Eylül’e kadar değiştirilmesi gerektiği, aksi halde kendilerine sağlanan federal fonun kesileceği belirtildi. Söz konusu program geçen yıl 235 bin dolar yardım almıştı. 

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