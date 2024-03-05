İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,6118
  • EURO
    34,3613
  • ALTIN
    2158.5
  • BIST100
    8955.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beylikdüzü'nde kanalizasyon skandalı! Sahil şeridi kahverengiye döndü
Dünya

Beylikdüzü'nde kanalizasyon skandalı! Sahil şeridi kahverengiye döndü

Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle sahil şeridi kahverengiye döndü.

AA5 Mart 2024 Salı 13:34 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde kanalizasyon skandalı! Sahil şeridi kahverengiye döndü
ABONE OL

Dereağzı Mahallesindeki yaşam vadisinin çıkışında kanalizasyon suyunun denize döküldüğü belirlendi.

Kirli suyun denize karıştığı sahil şeridinin kahverengiye döndüğü görülürken çevreye de kötü koku yayıldığı tespit edildi.

- "SICAK HAVALARDA DAHA FAZLA KOKU OLUYOR"

Vatandaşlar hem denizin kirlenmesinden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi.

Emekli Şükrü Opan, 1,5 aydır bölgenin bu durumda olduğunu, eskiden dereden giden kanalizasyon suyunun borularla bölgeye getirildiğini belirterek, "Deniz kenarında insan gezemiyor, pislikler kenara vuruyor, insan rahatsız oluyor." diye konuştu.

Kalbinden rahatsız olduğunu ve günde 3-4 saat hava almaya geldiğini söyleyen Opan, "Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor. Bunun çaresine bakmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Haftanın 4 günü deniz kenarına geldiğini dile getiren Mehmet Ali Sayar ise kokudan rahatsız olduğunu ve arabasından çıkamadığını söyledi. Sayar, "Görüntü olarak da hem denizi kirletiyor hem kötü koku yayıyor. Beylikdüzü açısından kanalizasyonun düzeltilmesi iyi olur." dedi.

  • Beylikdüzü sahil kirlilik
  • Deniz suyu kirlendi
  • Kanalizasyon sorunu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.