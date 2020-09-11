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Dünya

Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu

Lübnan Ordu yetkilisi Roger Khoury yaptığı açıklamada, “15 yıldan uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplam 143 konteyner daha bulundu” ifadelerini kullandı.

İHA11 Eylül 2020 Cuma 18:55 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:55
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı. Lübnan Ordu yetkilisi Roger Khoury yaptığı açıklamada, ordunun mühendislik ve bakım ekiplerinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen yıkıcı patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü çok sayıda konteynerin bulunduğunu belirtirken, “15 yıldan uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplam 143 konteyner daha bulundu” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda limanın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulduklarını hatırlatan Khoury, konteynerin bir çöp sahasına taşınarak imha edildiğini açıkladı.

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