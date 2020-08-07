Beyrut'ta şiddetli patlamanın etkili olduğu bölgelerde hırsızlık olayları başladı

AA 07 Ağustos 2020 Cuma 17:08 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 17:08

Lübnan Emniyeti Genel Müdürlüğü İç Güvenlik Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından en çok hasar gören bölgelere 500'den fazla güvenlik unsuru konuşlandırıldığı belirtildi.

Söz konusu emniyet unsurlarının güvenliği sağlama ve özel mülkleri korumakla görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, güvenlik görevlilerinin gerçekleştirdiği devriyelerde şu ana kadar hırsızlık şüphesiyle 12 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, vatandaşlara şüpheli gördükleri şahısları emniyete bildirme konusunda tereddüt etmemeleri çağrısında bulunuldu.

- Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.