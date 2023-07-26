Biden, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı için General David W. Allvin'i aday gösterdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Senato tarafından adaylığı onaylanırsa Allvin, şu anki ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'nin yerine geçecek.

Biden, 25 Temmuz'da da Brown Jr'yi bir sonraki Genelkurmay Başkanı adayı olarak gösterdiğini duyurmuştu.

General Allvin, şu an ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Avrupa ve Afganistan dahil bir çok bölgede komutanlık yapan Allvin'in, ABD'de içinde ve dışında görevli 689 bin muvazzaf, yedek ve sivil kuvveti organize etme, eğitme ve donatma konusunda sorumluluğu bulunuyor.

1986'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisinden mezun olan Allvin'in, yaklaşık 100 saati savaş pilotluğu olmak üzere 30'dan fazla değişik askeri hava aracı üzerinde 4 bin 600 saatten fazla uçuş kaydı mevcut.