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Dünya

Biden, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı için General David W. Allvin'i aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığına General David W. Allvin'i aday gösterdiğini duyurdu.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Biden, ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı için General David W. Allvin'i aday gösterdi
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Senato tarafından adaylığı onaylanırsa Allvin, şu anki ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr'nin yerine geçecek.

Biden, 25 Temmuz'da da Brown Jr'yi bir sonraki Genelkurmay Başkanı adayı olarak gösterdiğini duyurmuştu.

General Allvin, şu an ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Avrupa ve Afganistan dahil bir çok bölgede komutanlık yapan Allvin'in, ABD'de içinde ve dışında görevli 689 bin muvazzaf, yedek ve sivil kuvveti organize etme, eğitme ve donatma konusunda sorumluluğu bulunuyor.

1986'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisinden mezun olan Allvin'in, yaklaşık 100 saati savaş pilotluğu olmak üzere 30'dan fazla değişik askeri hava aracı üzerinde 4 bin 600 saatten fazla uçuş kaydı mevcut.

  • General David W Allvin
  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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