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Dünya

Biden: ABD için nükleer tehdit taşımıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın geliştirdiği ve uydu sistemlerini hedef alma kabiliyeti olarak Amerikan kamuoyunda tartışılan konunun, ABD veya başka bir ülke için nükleer tehdit taşımadığını ve henüz gerçekleşmediğini belirtti.

AA16 Şubat 2024 Cuma 21:55 - Güncelleme:
Biden: ABD için nükleer tehdit taşımıyor
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Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, Rusya'nın geliştirdiği yeni askeri kabiliyet hakkındaki tartışmalara değindi.

Biden, Rusya'nın geliştirdiği askeri kabiliyetin uyduları hedef alabilecek bir yetenek olduğunu ancak bunun ABD veya dünyanın başka bir ülkesi için nükleer tehdit taşımadığını vurguladı.

Rusya'nın bu teknolojiyi uzaya taşıma noktasında kesin bir karar verdiğine dair ellerinde kanıt olmadığını dile getiren Biden, "Bu kabiliyet henüz gerçekleşmedi, umarım da gerçekleşmez." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, süreci zaten takip ettiklerini ve ilgili Komite üyeleriyle görüşeceklerini belirtmişti.

Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri de İstihbarat Komitesi Başkanı Turner'ın, istihbari bir konuyla ilgili kamuoyuna bu şekilde açıklama yapmasını doğru bulmadıklarını dile getirmişti.

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