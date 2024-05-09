İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 216. gününde sürüyor.

BİDEN, İSRAİL KAPSAMLI BİR SALDIRIYLA REFAH'A GİRERSE BU ÜLKEYE SİLAH GÖNDERMEYİ DURDURACAĞINI SÖYLEDİ



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:52 Filistinli doktorlar, mevcut sınırlı imkanlara rağmen İsrail saldırılarında yaralananları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinde ameliyat ediyor.

02:50 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi. Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

01:38 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti.

00:46 İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda somut ilerleme kaydedildiği bildirildi.

00:45 Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmalarını göstermek amacıyla Hollanda'daki üniversitelerde başlayan protestolara polis müdahalesi sürdü.

00:44 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

00:43 Filistin'e destek için kurulan çadır kampı polis baskınına uğrayan George Washington Üniversitesi (GWU) öğrenci temsilcilerini kabul eden ABD Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Cori Bush, öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkının İsrail eleştirilerini susturmak adına gasbedildiğini vurguladı.

00:29 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, kentteki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

00:24 Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapının kısmen zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını ifade etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.