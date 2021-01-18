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Dünya

Biden'dan binlerce göçmene 'şimdi gelme' mesajı

Biden yönetimi ABD'ye doğru yola çıkan binlerce göçmene 'şimdi gelme' mesajı verdi.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 20:25
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ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden yönetiminin ABD'ye sığınma umuduyla yola çıkan binlerce göçmene "şimdi gelme" mesajı verdiği bildirildi.

Biden'ın yakın çalışma ekibinden üst düzey bir yetkili, dün, yeni dönemdeki göçmen politikalarına ilişkin NBC News'e konuştu.

Yetkili, Biden dönemindeki göçmen politikalarıyla ilgili "Sınırdaki durum bir gecede değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Yeni yönetimin duruma yaklaşımının ne olacağına ilişkin bilgi vermeyen yetkili, Biden yönetiminin ilk haftalarında ABD'ye sığınma talebinde bulunmayı ümit edenlerin bunun hemen gerçekleşmeyeceğini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Yetkili, binlerce göçmenin ABD sınır kapılarına doğru yola çıkmasıyla ilgili, "Yolda yardım var ancak şimdi yolculuğu yapma zamanı değil." dedi.

Göçmen karşıtlığı politikalarıyla bilinen Başkan Donald Trump'ın koltuğu Biden'e devretmeye hazırlandığı günlerde Orta Amerikalı göçmenler, Biden'ın katı göç politikalarına son verme sözü nedeniyle yönetim değişikliğini sınırı geçmek için eşsiz bir fırsat olarak görüyor.

Ülke basınındaki habere göre, çoğunluğu Honduras'tan yaklaşık 11 bin göçmen ABD sınırlarına doğru ilerleyişini sürdürüyor.

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