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Dünya

Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. kez kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dün tebrik için aradığını ancak ulaşamadığını, bugün görüşeceklerini açıkladı.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 19:26 - Güncelleme:
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Biden, hafta sonunu geçirdiği Delaware'den Washington'a geldiği esnada havalimanındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenen seçimlerin sonucundan "memnun" olduğunu belirten Biden, "Macron ile dün gece konuşmaya çalıştım. Personeli ile görüştüm, Macron'un Eyfel Kulesi'nde iyi vakit geçirdiğini söylediler. Bugün kendisiyle konuşacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna ziyaretlerine ilişkin görüşeceğini belirten Biden, "Ziyaret iyi geçti." ifadesini kullandı.

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