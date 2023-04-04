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Dünya

Biden: Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılmasını memnuniyetle karşılayarak, 'Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum.' ifadesini kullandı.

AA4 Nisan 2023 Salı 17:15 - Güncelleme:
Biden: Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum
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Biden, Finlandiya'nın NATO ittifakına katılımıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

"Bugün, Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum." ifadesine yer veren Biden, 74 yıl önce bugün ABD ve diğer 11 ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü kurmak için bir araya geldiklerinde dönemin başkanı Harry Truman'ın "Gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa, o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir." sözlerini hatırlattı.

Biden, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla bu iradenin her zamankinden daha güçlü olduğuna işaret ederek, askeri açıdan yetenekli ve ABD ile aynı değerleri paylaşan Finlandiya ve İsveç'in Mayıs 2022'de NATO'ya üye olmak için başvurduğunu anımsattı.

Bir yıldan kısa süreyle Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onaylanma süreci olduğuna dikkati çeken Biden, İsveç'i de en kısa sürede NATO üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Biden, bu kapsamda Türkiye ve Macaristan'ı, İsveç'in onay sürecini gecikmeden tamamlamaya teşvik etti.

ABD Başkanı Biden, şu ifadeleri kullandı:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna halkına karşı acımasız saldırı savaşını başlattığında, Avrupa'yı ve NATO'yu bölebileceğini düşündü. Yanıldı. Bugün, her zamankinden daha fazla birleşmiş durumdayız ve birlikte -en yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenmiş bir şekilde- transatlantik güvenliğini korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edeceğiz."

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