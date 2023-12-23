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Dünya

Biden, İspanya Başbakanı Sanchez'le Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
Biden, İspanya Başbakanı Sanchez'le Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Sanchez ile görüşmesinde İsrail ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

İki lider, Gazze'deki sivillere "yaşam kurtaran insani yardımların sürekli ulaştırılması" için çabaların sürdürülmesine bağlılıklarını vurguladı.

Bölgedeki çatışmaların "yayılmasını" engellemenin öneminin altını çizen liderler, Yemen'deki Husilerin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alan saldırılarını da değerlendirdi.

Liderler, telefon görüşmesinde, ülkelerinin savunma, güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin devam etmesine "istekli olduklarını" kaydetti.

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