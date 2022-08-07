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Dünya

Biden Kovid-19 karantinasından çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu sabah yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği duyuruldu.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 19:20 - Güncelleme:
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Doktoru Kevin O'Connor tarafından yapılan açıklamada, dünkü negatif test sonucundan sonra bu sabah yapılan Kovid-19 testinin de negatif çıktığı kaydedilerek, Biden'ın güvenle halkla temaslarına ve başkanlık seyahatlerine geri döneceği belirtildi.

Doktorunun açıklamasından sonra Delaware'deki yazlığına hareket etmek için Beyaz Saray'dan ayrılan Biden, basın mensuplarına kendisini iyi hissettiğini belirterek, "18 gün aradan sonra temizim." dedi.

- Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı

Başkan Biden'ın dün yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmış ancak doktoru, "İhtiyaten tedbirli olmak için ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek." demişti.

Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz'da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde "Paxlovid" isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı.

30 Temmuz'da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

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