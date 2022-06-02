Biden, Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Biden yaptığı açıklamada, 2 ay önce ilan edilen ateşkes sayesinde ülkede 7 yıldır süren savaşta en "barışçıl" günlerin yaşandığını belirterek "Yemen'deki çatışmada ateşkesin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu ateşkes sayesinde binlerce hayatın kurtulduğunu, Yemenlilerin ilk kez Sana'dan ülke dışına uçabildiğini dile getiren Biden, ateşkesin uzatılmasının, bunun kalıcı hale gelmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Biden açıklamasında, "Yemen'deki savaşın bitirilmesi yönetimimin önceliği olmuştur. Bu konudaki çabalarından dolayı Özel Temsilcim Tim Lenderking ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'e minnettarım. Onların işi henüz bitmedi. Tüm tarafları kapsayıcı ve kalıcı bir barış sürecine davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Söz konusu ateşkesin bölgedeki diplomasi olmadan olmayacağını işaret eden Biden, Suudi Arabistan'ın BM önderliğindeki bu ateşkeste "öncülük" ettiğini, Umman'ın diyaloğa ev sahipliği yaparak önemli bir rol oynadığını, Mısır ve Ürdün'ün ise havalimanlarını Yemen uçuşlarına açtığını kaydetti.

Biden, ABD'nin ilerleyen günlerde bu süreci yakından takip edeceğini belirterek "Dostlarımız, ABD'ye güvenlik ortağı olarak güvenebilirler." mesajı verdi.

- Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grunberg, bugün ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.