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Dünya

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.

AA05 Ocak 2021 Salı 09:16 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 09:16
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Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri" için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.

Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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