İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8421
  • EURO
    33,2422
  • ALTIN
    1992.82
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden'dan Kosova'ya çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi için Kosova yönetimini diyalogdan doğan tüm yükümlülükleri yerine getirmeye teşvik ettiklerini belirtti.

AA16 Şubat 2024 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Biden'dan Kosova'ya çağrı
ABONE OL

Kosova Cumhurbaşkanlığı, Biden'ın, Kosova'nın bağımsızlığının 16. yılı dolayısıyla Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye gönderdiği tebrik mektubunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Biden, mektubunda, Kosova ve ABD'nin, daha barışçıl, güvenli ve müreffeh bir bölgeye yönelik ortak vizyonla güçlenen kalıcı bir dostluk ve ortaklığı paylaştığını belirtti.

Mektubunda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilere işaret eden Biden, "nihai karşılıklı tanınma yönünde önemli bir adım" olarak nitelendirdiği iki ülke arasında kapsamlı bir normalleşme anlaşmasına varılması yönündeki çabaları desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Biden, Kosova liderlerini, diyalog sürecinde varılan tüm geçmiş anlaşmalar da dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

Çok etnikli bir Kosova'yı ve onun Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunu güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizen Biden, kapsayıcı ekonomik büyümenin inşa edilmesi, demokratik kurumların güçlendirilmesi ve hukuk üstünlüğünün ilerletilmesi konularında birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Biden, mektubunu, "Birlikte, Rusya'nın acımasız saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın yanında durarak özgürlük için ayağa kalkmaya devam edeceğiz." ifadesiyle sonlandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.