İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2022 Pazar / 11 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Kurban Bayramı mesajı: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun
Dünya

Biden'dan Kurban Bayramı mesajı: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

ABD Başkanı Joe Biden, Kurban Bayramı'nı kutladı ve Hac ibadetini yerine getiren Müslümanların da ibadetlerinin kabul olması dileğinde bulundu.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 07:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Biden, yaptığı yazılı açıklamada ABD ve tüm dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram geleneklerinin ve Hac ritüellerinin Müslümanların inançlarını tazelemeleri için bir fırsat olduğunu ve semavi dinlerin ortak köklerinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirten Biden, "Allah'a hizmet için daha az gelirlilerle kurbanı paylaşma eylemi, bugün dünyamızın karşılaştığı zorlukları hep birlikte aşma sözümüzü yansıtmaktadır." yorumunda bulundu.

Biden, Kovid-19 önlemlerinin sürmesine rağmen Müslümanların salgın sonrası dönemde ilk kez Hac ibadetlerini yerine getirebildiğine işaret ederek, "Bu vesile ile, barış için çalışma, muhtaçlara sahip çıkma, daha çok eşitlik ve fırsat peşinde koşma sözümüzü bir kez daha yenileyelim." dedi.

ABD'de Müslüman Amerikalıların muhtaçlara yardımda öncü bir rol üstlendiğini belirten Biden, "Ben ve eşim Jill, tüm Müslümanlara mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.