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Dünya

Mikrofonun açık olduğunu unuttu! Biden'dan Netanyahu'ya 'İsa'ya gel' hamlesi

Biden, Kongrede bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için 'İsa'ya gel' konuşması yapacağını söylerken açık mikrofona yakalandı. 'İsa'ya gel' şeklinde Türkçeye çevrilen 'Come to Jesus' deyimi, birinin nahoş tavırları sonrasında tutumunu değiştirmek için yapılan müdahale konuşması anlamına geliyor.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Mikrofonun açık olduğunu unuttu! Biden'dan Netanyahu'ya 'İsa'ya gel' hamlesi
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Biden'ın, dün düzenlenen ABD Başkanı'nın her yıl Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması sonrasında Demokrat Senatör Michael Bennet'le sohbeti mikrofondan duyuldu.

Konuşmasının kayıt altına alındığını fark etmeyen Biden, Netenyahu'yla görüşmesini senatöre aktararak, "Ona söyledim: 'Bibi, bunu tekrarlama. Bir 'İsa'ya gel' konuşması yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Biden, bir görevlinin mikrofonun açık olduğunu belirtmesi üzerine "Mikrofon açıkmış. Güzel, bu iyi bir şey." dedi.

Mikrofona yakalanan ifadelerine ilişkin "Sonra ne oldu?" sorusunu yönelten basın mensubuna Biden, "Sizler kulak misafirliği yapıyorsunuz." cevabını verdi.

'İSA'YA GEL' NE DEMEK?

"İsa'ya gel" şeklinde Türkçeye çevrilen "Come to Jesus" deyimi, birinin nahoş tavırları sonrasında tutumunu değiştirmek için yapılan müdahale konuşması anlamına geliyor.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Biden
  • netanyahu

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