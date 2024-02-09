İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6518
  • EURO
    33,0994
  • ALTIN
    2004.81
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan özel yetkili savcıya tepki: Hafızam yerinde
Dünya

Biden'dan özel yetkili savcıya tepki: Hafızam yerinde

ABD Başkanı Joe Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, 'hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu' gerekçesiyle tepki gösterirken, aynı toplantıda Mısır Devlet Başkanı Sisi için 'Meksika Devlet Başkanı' ifadesini kullandı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 05:57 - Güncelleme:
Biden'dan özel yetkili savcıya tepki: Hafızam yerinde
ABONE OL

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Özel Yetkili Savcı Hur'un kamuoyuna yeni açıkladığı raporu değerlendirdi.

Evinden çıkan gizli belgelerle ilgili en başından itibaren savcılıkla işbirliği yaptığını, ilgili dosyaların çoğunu kendisinin değil görevlilerin taşıdığını ve gizli dosyaları kasıtlı olarak elinde tutmadığını savunan Biden, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu." dedi.

Öte yandan aynı raporda kendi hafızasına ve yaşına ilişkin metne işlenen bazı ifadelerden rahatsız olduğunu vurgulayan Biden, kendisinin akıl sağlığının ve hafızasının gayet iyi durumda olduğunu savundu.

"Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." şeklinde konuşan Biden, savcı Hur'un raporundaki bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

SİSİ İÇİN "MEKSİKA DEVLET BAŞKANI" DEDİ

Hafızasının iyi durumda olduğunu birkaç kez ifade eden Biden'ın, bu cümlelerinden birkaç dakika sonra Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem oldu.

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yaptı.

Amerikan medyasında da hafızasının iyi durumda olduğunu söylemesinden hemen sonra Biden'ın Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı şeklinde nitelemesinin ciddi soru işaretlerine yol açtığı yorumları öne çıktı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

Ocak 2023'te yapılan iki farklı açıklamada, hem Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, hem de daha sonra evinin bir bölümünde Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait gizli belgeler bulunduğu bildirilmişti.

  • biden
  • dava
  • savcı
  • hafıza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.