Biden'dan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödetmeye devam edeceğiz

ABD merkezli medya organı Wall Street Journal'ın geçen yıl casusluk suçlamasıyla Rusya'da gözaltına alınan muhabiri Evan Gershkovich'in tutukluluk hali 26 Mart'ta Moskova Bölge Mahkemesi'nce 30 Haziran'a kadar uzatıldı. ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili dün açıklama yaptı. Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün acı bir yıldönümünü anıyoruz: Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich'in Rusya'da haksız yere gözaltına alınmasının birinci yılı. Gazetecilik suç değildir ve Evan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığına gerçeğin ışığını tutmak için güvenliğini riske atarak bir muhabir olarak işini yapmak üzere Rusya'ya gitti. Tamamen haksız ve yasadışı bir şekilde gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra, hapishaneden ailesine bir mektup yazdı: 'Umudumu kaybetmiyorum.'

"SİZİ EVE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Serbest bırakılmasını sağlamak için her gün çalışmaya devam edeceğiz. Rusya'nın Amerikalıları pazarlık kozu olarak kullanmaya yönelik korkunç girişimlerini kınamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Ve basına saldırmak isteyen ya da özgür toplumun temel direği olan gazetecileri hedef alan herkese karşı güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz.

Evan'a, Paul Whelan'a ve yurtdışında rehin tutulan ya da haksız yere alıkonulan tüm Amerikalılara: Sizinle birlikteyiz. Ve sizi eve getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.