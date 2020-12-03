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Dünya

Biden'dan sürpriz karar! Trump'ın atadığı kritik ismi görevde tutacak

ABD başkanlığına seçilen Biden'ın, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planladığı belirtildi.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 07:15 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 07:15
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.

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