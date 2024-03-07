İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8291
  • EURO
    34,9779
  • ALTIN
    2208.82
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan talimat: ABD'den Gazze için yeni hamle
Dünya

Biden'dan talimat: ABD'den Gazze için yeni hamle

Beyaz Saray, Biden'ın, Amerikan ordusuna acil yarım ulaştırmak için Gazze sahiline liman kurması yönünde talimat vereceğini açıkladı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Biden'dan talimat: ABD'den Gazze için yeni hamle
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, telefonla düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ABD'nin Gazze'ye insani yardımları ulaştırmasıyla ilgili son çalışmalarını anlattı.

Yetkili, Biden'ın bu akşam Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Amerikan ordusuna talimat verdiğini ve Gazze'ye yardımların deniz yoluyla ulaştırılabilmesi için ordunun Gazze sahilinde askeri liman kurmak üzere çalışmalara başlayacağını açıklayacağını belirtti.

GAZZE SAHİLİNE YENİ LİMAN TALİMATI

ABD'li yetkili, söz konusu askeri limanın kurulmasıyla birlikte büyük gemilerin daha yüksek miktarlarda insani yardımları Gazze'ye ulaştırabileceğini, bu yardımlar içerisinde gıda ve suyun yanı sıra ilaçların ve geçici konaklama ekipmanlarının yer alacağını kaydetti.

ABD yönetimi, İsrail'in saldırıları devam ederken Tel Aviv'e verdiği koşulsuz destekten dolayı yoğun şekilde eleştiriliyor ve Gazze'deki insani krizin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

Biden yönetimi ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail tarafıyla yoğun görüşmeler yaptığını ve aynı zamanda geçici ateşkes için taraflarla yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade ediyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.