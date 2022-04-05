İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7183
  • EURO
    16,1528
  • ALTIN
    912.183
  • BIST100
    2327.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan yeni gaf: Bu kez eşini başkan yardımcısı yaptı
Dünya

Biden'dan yeni gaf: Bu kez eşini başkan yardımcısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. Yaptığı bir konuşmada eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

TRT Haber5 Nisan 2022 Salı 13:19 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 13:19
ABONE OL

Biden ve Jill, ABD ordusunun en yeni nükleer denizaltısı USS Delaware için düzenlenen törene katıldı.

Biden burada yaptığı konuşmada eşinin, denizaltının geliştirilmesine verdiği desteği övdü.

ABD Başkanı, eşinin ailesindeki ordu mensuplarından bahsettikten sonra şöyle devam etti:

"Başkan yardımcısıyken Michelle Obama'yla başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle First Lady olarak yaptığı işten çok gurur duyuyorum."

Biden'ın açıklamasını yayımlayan Beyaz Saray, "(Ben) başkan yardımcısıyken..." yazarak hatayı düzeltti.

BİDEN'IN SAĞLIĞI TARTIŞMA KONUSU

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, geçen ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten "First Lady" diye bahsetmişti. ABD Başkanı daha önce de Harris hakkında konuşurken birkaç kez "başkan yardımcısı" yerine "başkan" demişti.

Biden'ın zihinsel kondisyonu daha önce tartışma konusu olmuştu. Selefi Donald Trump, 2020 seçimlerindeki kampanyasında "bunak" olarak nitelediği Biden'ın akıl sağlığının göreve uygun olmadığını iddia etmişti.

75 yaşındaki Trump, Haziran 2021'de yaptığı bir açıklamadaysa Biden'ın bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

  • Biden
  • Jill Biden

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.