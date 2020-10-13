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Dünya

Biden'ın 'ABD Senatosu' gafı olay oldu!

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu.

AA13 Ekim 2020 Salı 07:38 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 07:38
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ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

Biden, Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.

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