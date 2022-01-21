Biden'ın cevabı gündem oldu! ''Ne aptalca bir soru''

TRT Haber 21 Ocak 2022 Cuma 13:27 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 13:28

ABD Başkanı Joe Biden'ın basın toplantısında gündem Ukrayna-Rusya gerilimiydi.

Muhabirin sorusu Biden'ı köşeye sıkıştırdı.

Gazetecinin Ukrayna sorusuna sinirlendi, gülümseyerek tersledi.

"Neden Putin'in ilk adımı atmasını bekliyorsunuz?" sorusuna Biden, "Ne aptalca bir soru..." karşılığını verdi.

Biden, verdiği cevapla gazetecilerle sık sık gerilim yaşayan eski ABD Başkanı Trump'ı hatırlattı.

BİDEN "KÜÇÜK ÇAPLI İŞGAL" SÖZLERİYLE DE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA...

"Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük çaplı bir müdahalesi olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir" diyen Biden'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tepki gösterdi.

"Büyük güçlere küçük çaplı işgal diye bir şey olmadığını, 'küçük milletler' diye bir şeyin de olmadığını hatırlatmak isteriz." dedi.

Biden, bunun üzerine sözlerine açıklık getirmek zorunda kaldı.

"Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır bedel ödeyeceği uyarısını yaptı.