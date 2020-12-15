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Dünya

Biden'ın Küba ile normalleşme sinyali

ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor.

AA15 Aralık 2020 Salı 19:49 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 19:49
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Küba ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor.

Küba'ya seyahat, yaptırım ve para transferleri gibi kısıtlamaların azaltılmasının düşünüldüğü belirtilen haberde, Küba'daki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların ise devam edeceği vurgulandı.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal etmiş ve Küba'ya karşı yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirmişti.

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