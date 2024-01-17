Biden'ın oğluna açılan davada kriz büyüyor! Özel Savcı ''Hollywood senaryosu'' dedi

ABD'de Özel Savcı David Weiss, yasa dışı silah satın almak ve bulundurmakla ilgili açtığı davanın, Biden tarafından "sağcı bir ön yargıya" bağlanmasına cevap olarak 52 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianame dosyasında, Hunter Biden'ın söz konusu iddiası için, "Bu teori Hollywood senaryosu için tasarlanmış bir kurgudur." denildi.

Dosyada, "sanık" diye hitap edilen Biden'ın, "Adalet Bakanlığı yetkililerinin (kendisine karşı) düşmanlığını kanıtlayamadığı için" iddiasının "başarısız" olduğu vurgulandı.

Özel Savcı Weiss ayrıca, Hunter Biden'ın yasa dışı satın almak ve bulundurmakla suçlandığı "Colt Cobra" marka tabanca ve mermilerinin bir fotoğrafını da ilk kez kamuyla paylaştı.

Weiss, Hunter Biden'a ikisi 2018'de silah satın alırken (uyuşturucu kullanmadığına dair) yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde silaha sahip olmak üzere üç suçlama yöneltilmişti.

Biden'ın avukatı Abbe Lowell, suçlamaların Cumhuriyetçilerin sürece yasa dışı müdahalelerinden kaynaklandığını iddia ederek, savcıyı Trump destekçisi Cumhuriyetçilerin "uygunsuz ve partizan müdahalelerine" boyun eğmekle suçlamıştı.

ABD federal yasalarına göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor.

SAVCILARLA HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR ÜZERİNE ANLAŞMA YAPMIŞTI



Hunter Biden'ın, 20 Haziran 2023'te ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.

Ancak 27 Temmuz 2023'te Delaware'de hakim karşısına çıkan Biden'ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamamıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da 11 Ağustos 2023'te, Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss'e daha geniş yetkiler vererek kendisini özel savcı olarak atamıştı.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.