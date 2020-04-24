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Dünya

Bilim insanlarından yeni araştırma: Kovid-19 belirli hücreleri hedef alıyor

Amerikalı bilim insanları, tüm dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), belirli hücreleri hedef aldığının göründüğünü ortaya koydu.

AA24 Nisan 2020 Cuma 15:13 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 15:16
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ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde görevli uzmanların yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları Cell dergisinde yayımlandı.

Uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi.

Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

- BULGULARIN YENİ TEDAVİLER GELİŞTİRİLMESİNE YARDIM ETMESİ ÜMİT EDİLİYOR

Uzmanlar, geniz yolunda yeni tip koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, Kovid-19 konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.

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