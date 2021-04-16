16 Nisan 2021 Cuma 17:53 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 18:12

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Biden'dan bir gaf daha: Başkan "Klutin" Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Başkan Klutin" dedi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA: AZILI RAKİBİNİN ADINI SÖYLEYEMİYOR

Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı.

Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı,"Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

UÇAĞA BİNERKEN DÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerken basamaklarda 3 kez düşmüştü.

HARRİS'E "BAŞKAN" DEDİ

Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" demişti.

Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i 'Başkan' olarak nitelendirdi

SAVUNMA BAKANI'NIN ADINI UNUTTU

Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer almıştı..

Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" demişti.