Bir haftada Kur'an'a üçüncü saldırı! Danimarka polisi 'al-yak' dedi

Danimarka ve İsveç'te Kur'an'a yönelik saldırılar salgın haline gelirken polisin bu saldırganlığı teşvik etmesi pes dedirtti. Danimarka'da polis, Kur'an yakılmasını önlemeye çalışan bir kadını tartaklayarak yere yatırdı. Ardından da kadının korumaya çalıştığı kutsal kitabı, zorla alıp yakması için ırkçı gruba geri verdi.

İskandinav ülkelerinde ırkçı gruplar, polis nezaretinde İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak aşırı sağcı Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) grubu üyeleri, salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Mısır ve Türkiye büyükelçilikleri önünde Kur'an yaktı. Bu, ülkede bir hafta içinde Kur'an'a yönelik üçüncü saldırı olarak kayıtlara geçti. Eylem sırasında bir kadın, gruba müdahale ederek Kur'an yakma eylemine engel olmaya çalıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ancak Danimarka polisi kadına yaka paça müdahale ederek Kur'an'ı zorla elinden aldı ve İslam düşmanına yakması için geri verdi. Öte yandan İslam'ın kutsal kitabına yönelik saldırıları durdurmak için uluslararası kuruluşlar da harekete geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti "uluslararası hukukun ihlali" sayan karar tasarısını kabul ederken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da Kur'an'a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı. İsveç Dışişleri Bakanı ise Kur'an'a yapılan saygısızlığın tekrarlanmaması için çalıştıklarını söyledi.

KUR'AN'A SALDIRILAR ARTTI



Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danske Patrioter grubu salı günü Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Marjinal grup, 21 Temmuz'da Irak Büyükelçiliği, 24 Temmuz'da ise Irak ve İran büyükelçilikleri önünde yaptığı saldırıyla beraber 1 hafta içerisinde Kur'an'a yönelik üçüncü saldırısını gerçekleştirdi. Daha önce de Kur'an'a yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İslam dünyasından saldırılarla ilgili birçok kınama mesajı gelirken, Danimarka hükümetinin olayla ilgili önlem almak için bir adım atmaması Müslümanlar arasında büyük tepki topluyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise eylemleri "utanç verici" olarak nitelerken, gösterilerin barışçıl kalması gerektiğini savundu.

KUR'AN'A SALDIRIYA POLİS DESTEĞİ

Kopenhag'da Mısır ve Türkiye büyükelçilikleri önündeki Kur'an yakma girişiminde bulunan kişiye, yoldan geçen bir kadın engel olmaya çalıştı. Ancak Kur'an yakan kişilere her seferinde koruma çemberi oluşturan Danimarka polisinin kadına sert müdahalesi dikkat çekti. Polisin, kadına müdahale ederek, Kur'an'ı saldırı düzenleyen kişiye yakması için geri vermesi saniye saniye kaydedilirken, skandal görüntüler büyük tepki topladı.

İİT OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

İskandinav ülkelerinde artan Kur'an'a saldırıların ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ve Irak'ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı. Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü ifade ederek, "İslam İşbirliği Teşkilatı'na resmi toplantı talebi iletildi. Kur'an'a yönelik hakaretler nedeniyle bu olağanüstü toplantının pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı" dedi.

BM'DEN KUTSAL KİTAP KARARI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara ve ibadet yerlerine yönelik her türlü saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Fas tarafından hazırlanan tasarıda, dinleri veya inançları nedeniyle kişilere yönelik her türlü şiddet eylemi sert bir biçimde kınandı.

İSVEÇ'TEN ÖNLEM AÇIKLAMASI

Kur'an'a yönelik saldırıların en çok yaşandığı iki ülkeden biri olan İsveç'te Dışişleri Bakanı Tobias Billström, saldırıları "Aşağılık" olarak niteleyerek, hükümetin bu tür saldırıların yenilenmemesi için kanunu değiştirmeye çalıştığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta benzer bir saldırı İsveç'te gerçekleştirilmişti.