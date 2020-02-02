AA 02.02.2020 15:51 - Güncelleme: 02.02.2020 15:51

Umman Sivil Havacılık Kamu Otoritesi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar Çin'e uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Söz konusu kararın Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde alındığı aktarıldı.

- CEZAYİR, VATANDAŞLARI İLE TUNUS VE LİBYALILARI TAHLİYE EDİYOR



Öte yandan Cezayir, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 36 vatandaşının yanı sıra Tunus ve Libya vatandaşlarını tahliye ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahliye için karantina altındaki Vuhan'a gönderilen uçağın yarın sabah Cezayir'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Vuhan şehrindeki çoğu öğrenci 36 Cezayirlinin yanı sıra 10 Tunuslu ve bir grup Libyalı öğrencinin tahliye işlemlerinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, Tunus ve Libya vatandaşlarının tahliyesinin ülkelerinin yetkilileri tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tahliye edilen kişilerin 14 gün karantina altında kalacağı belirtildi.

Cezayir'in ayrıca Çin'e tahliye uçağıyla 500 bin maske, 20 bin koruyucu gözlük ve 300 bin eldiven içeren tıbbi yardım gönderdiği kaydedildi.