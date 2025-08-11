İSTANBUL 32°C / 22°C
Dünya

Bir ülke daha Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 07:36
Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi.

Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.

