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Dünya

Bir ülkeden daha İsrail'e yaptırım sinyali

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Gazze'ye insani yardım ulaşması için İsrail'e baskı ve yaptırım uygulanabileceğini ifade etti.

AA9 Nisan 2024 Salı 17:57 - Güncelleme:
Bir ülkeden daha İsrail'e yaptırım sinyali
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Sejourne, konuk olduğu Fransız RFI radyosu ve France 24 kanalının ortak yayınında, Gazze'ye yönelik insani yardım konusunu ele aldı.

İnsani yardımın ulaştırılabilmesi için Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geçiş noktalarının açılmasını isteyen Sejourne, bölgeye yüzlerce yardım tırının geçmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Gazze'ye yönelik insani yardımın ulaşması için İsrail'e karşı baskı ve yaptırıma kadar varabilecek adımlar atılabileceğini belirtti.

Fransa'nın, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı Avrupa düzeyinde yaptırım uygulanmasını teklif eden ilk ülke olduğuna dikkati çeken Sejourne, insani yardımın Gazze'ye ulaşması için gerekirse buna devam edeceklerini kaydetti.

Sejourne, Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını vurgulayarak, ülkesinin "İsrail'in dostu" olmaya devam edeceğini dile getirdi.

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