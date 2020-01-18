18.01.2020 00:23 - Güncelleme: 18.01.2020 00:23

Rus siyaset bilimci ve askeri uzman İvan Konovalov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Amerikalılar İrak’a engel olamayacak. Mevcut yaptırımları güçlendirebilirler. Halihazırda Irak ve ABD arasındaki ilişkiler, Süleymani suikastı sonrasında kötüleşti. Amerikalılar, Irak topraklarında operasyon düzenledi. Bu yüzden Irak, ABD askerlerinin ülkeden gitmesini talep etti. Buna karşılık Trump, ABD’nin Irak’taki askeri varlıkları ve inşa ettikleri üs için harcadığı paranın iade edilmesini talep etti. S-400 alımıyla ilgili gelişmeler durumu daha da kötüleştiriyor. Eğer Amerikalılar, Irak’ın dolar hesaplarını kapatma yoluyla bu alıma engel olmaya çalışırlarsa muhtemelen başarısız olurlar. Irak, daha önce Hindistan, Çin’in yaptığı gibi ve Türkiye’nin yapmaya hazırlandığı gibi yerli parayla ödemelere geçebilir. ABD, Irak’a yaptırım baskısını güçlendirmeye çalışabilir, ama o zaman kesinlikle askerlerini Irak’tan çekmeleri gerekecek”.

ABD’nin Irak’tan gitmesi durumunda, 2003 yılında başlatılan işgalin boşuna olduğunu kabul etmiş olacağını söyleyen Konovalov, “Askerler boşuna ölmüş, bunca yıldır orada yaptıkları boşuna olacak” diye ekledi.

'Iraklılar henüz düşünüyor'

Diğer yandan Iraklı strateji uzmanı Vasik el-Haşemi, Iraklıların bu konuyu enine boyuna düşünmesi gerektiğini, çünkü silah alım konusunun çok karmaşık ve politikayla iç içe olduğunu söyledi.

Sputnik'in haberine göre Haşemi, Sputnik’e açıklamasında, “Eğer Amerikalılar ülkeden çıkarsa, F-16’larla sorun yaşanır, çünkü Rus tarafıyla anlaşma yok. Her bir ülke için gelecekte baskıdan kaçınmak için en iyi seçenek farklı kaynaklardan silah almaktır” ifadelerini kullandı.

Irak’ın büyük orduya sahip olduğunu, ama silah alım ve tedarik konusunun henüz çözüme kavuşturulmadığını kaydeden uzman, “Mesela savaş uçaklarının bakımı, bugünkü kararlara etki yapan çok büyük ve önemli bir konu. Rus S-300 ve S-400 sistemlerinin alımıyla ilgili konuşmalar yeni değil. Daha önce de dile getirilmişti, ama ABD’nin baskısı yüzünden anlaşma yapılamamıştı” dedi.

Irak hükümetinin ABD tarafından baskıya maruz kaldığını, bu yüzden buna yanıt olarak Bağdat’ın Çin ile çok sayıda anlaşma yaptığını ve şimdi de Rusya ile S-300 ve S-400 alımını görüştüğünü anlatan Haşemi, “Elbette bu tür konular çok sayıda görüşme, onay ve zaman gerektiriyor” diye ekledi.