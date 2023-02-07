Birçok ülkeden Türkiye'ye yardım fonu! Art arda açıkladılar

Dünya ülkeleri Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem için yardım fonları olut oluşturmaya başladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu. Öte yandan Tayvan da Türkiye'de yaşanan depremin ikinci gününde afet bölgesine 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu. ABD ise Suriye ve Türkiye'ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı. Kırgızistan hükümeti, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif, 'Başbakanlık Yardım Fonu' kurulmasına karar verdi." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.

Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Şerif, dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için yarın Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.

TAYVAN'DAN TÜRKİYE'YE 2 MİLYON DOLAR YARDIM

Tayvan, Türkiye'de yaşanan depremin ikinci gününde afet bölgesine 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu ülkesi Tayvan da depremin yaralarını sarmak için Türkiye'ye 2 milyon dolar bağışladığını duyurdu. Tayvan hükümeti Türkiye'ye yardım için bir yardım hesabı açtıklarını ve Tayvan vatandaşlarının maddi yardımlarını bu hesapta toplayarak Türkiye'ye ulaştıracaklarını söyledi.

Tayvan'dan 40 kişilik kurtarma ekibi ve 3 arama kurtarma köpeğinin bu sabah saatlerinde İstanbul'a vardıkları öğrenilirken, 90 kişilik ikinci bir ekibinde THY uçağı İle İstanbul'a doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'DEN YARDIM FONU

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 79 kişilik iki takımın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini, ayrıca Türkiye ve Suriye'ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı.



Price, Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile temasta olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Price, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlerin yanında olduklarını vurguladı.

AA muhabirinin ABD'nin Türkiye'ye göndereceği arama kurtarma ekibine ilişkin sorusuna yanıt veren Price, 79 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini söyledi.

Price, "Bu yardımımızın bir unsurudur. Buna vereceğimiz daha geniş bir destek de sınırın iki tarafına sağlanacak ek fon için de çalışıyoruz." dedi.

Price ayrıca, ABD'nin, İncirlik Hava Üssü'nde kullandığı tesisleri de yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine açmaya hazır olduğunu belirtti.

KIRGIZİSTAN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Kırgızistan hükümeti, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin mağdurlarına yardım toplamak amacıyla Kırgızistan Ziraat (Ayıl Banka) Bankası'nda tek bir hesap numarasının açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin ve çalışanlarının bir günlük kazançlarını Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına bağışladığı aktarıldı.

Ülkedeki Facebook kullanıcıları da profil fotoğraflarına Türk bayrağını ekleyerek destek ve taziye mesajlarını paylaştı ve Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Müdürü Dayırbek Orunbekov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Türk halkıyla yas tuttuklarını belirtti.

Orunbekov, Kırgızistan'ın Türkiye'de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekibini gönderdiğini hatırlatarak, "Biz Kırgızlar, derin üzüntü yaşıyoruz. Türk yoldaşlara sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.