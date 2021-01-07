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Dünya

Birleşik Devletler'in 'kalbi'nde yağma! 'Utanç verici'

ABD Kongre binasında devam eden olaylara müdahale eden güvenlik güçleri, en az 5 silahın ele geçirildiğini ve 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca Kongre üyelerinin bürolarının da yağmalandığı belirtildi.

star.com.tr07 Ocak 2021 Perşembe 02:10 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 02:10
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ABD'de yükselen tansiyon ve Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından gelen polis müdahalesi devam ediyor.

Şehrin Polis Departmanı Şefi Robert J., protestoculara müdahale sırasında en az 5 silahın ele geçirildiğini ve şu ana kadar 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, ele geçirilen silahların tabanca ve uzun namlulu silahlar olduğu belirtilirken, gözaltına alınanlardan hiçbirinin Washington'dan olmadığı ifade edildi.

BOWSER: UTANÇ VERİCİ

Aynı basın toplantısında konuşan, DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump destekçilerinin kongre bürolarını yağmaladığı ve tahrip ettiğini belirterek, olayları 'Utanç verici.' olarak nitelendirdi.

Gelen görüntülerde, Kongre binasından çıkan bir kadının elinde Nancy Pelosi'nin ofisinin girişini gösteren bir tabela dururken, başka birinin Kongre'deki kürsüyü aldığı görülüyor.

star.com.tr

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