İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4874
  • 6,2956
  • 227.59
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşik Krallık Başkonsolosu Slater: Türkiye ile ticari ilişkimizi güçlendirerek sürdüreceğiz

Birleşik Krallık 3. Teknoloji Yatırım Konferansında konuşan Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa - Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, Birleşik Krallık´ın, Avrupa Birliği´nden ayrıldıktan sonra, Türkiye ile mevcut ticari ilişkisini daha da güçlendirerek sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa´nın lider yatırım merkezlerinden biri olan Birleşik Krallık´ta yatırımcıların nasıl şirket kuracakları, kurdukları şirketleri nasıl büyütebilecekleri, şirket türleri ve ayrıca kurumsal yükümlülükler ve vergi konularında detaylı sunumların da yer aldığı konferansın bu seneki ana konu başlıkları "Finansal Teknoloji", "Yaratıcı Endüstriler" ve "Teknoloji" oldu.
 
Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa - Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater: Birleşik Krallık Teknoloji sektörünün 184 milyar sterlin büyüklüğünde olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Birleşik Krallık, Avrupa´da doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında ilk sırada ve doğrudan yabancı yatırımın yüzde 50´den fazlası teknoloji ve ilgili sektörlerden gerçekleşiyor.
 
"Birleşik Krallık, Avrupa Birliği´nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile mevcut ticari ilişkisini daha da güçlendirerek devam ettirmeyi amaçlıyor ve Türk teknoloji şirketlerinin Birleşik Krallık´ta büyümesi ve başarılı olması için de çaba sarfediyor."
 
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise, konferansa video konferans aracılığıyla katıldı. 
 
Birleşik Krallık'ın teknoloji alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Fox, sadece Londra'nın geçen yıl Almanya, İspanya, Fransa ve İrlanda'nın toplamından daha fazla risk sermayesi yatırımı çektiğini belirtti. Türkiye ile ticari ilişkileri de değerlendiren Fox, ikili ilişkilerin yüzde 9 oranında artış gösterdiğini ve halihazırda ticaret hacminin 18 milyar sterlin olduğunu söyledi. Fox, ticari ilişkilerin daha da arttırılması gerektiğinin ve teknoloji alanında işbirliğinin başarıya giden yolda önemini de belirtti. 

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama"

'Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama'

'Türkiye ile ticari ilişkimizi güçlendirerek sürdüreceğiz'

'Türkiye ile ticari ilişkimizi güçlendirerek sürdüreceğiz'

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA