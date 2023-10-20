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Dünya

Birlikteyiz deyip açıkladı: Türkiye bizim gözbebeğimizdir

Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Teslim Töre, 'Sevdamız Türk milletidir, ayrı değiliz, birlikteyiz. . Türk'üz, Türk milletiyiz. Kalbimiz hep Türk milleti ile çarpıyor. Sevdamız Türk milletidir, ayrı değiliz, birlikteyiz. Türkiye bizim gözbebeğimizdir. Türkiye Türk dünyasının gözbebeğidir, Kıbrıs Türklerinin anavatanıdır.' dedi.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Birlikteyiz deyip açıkladı: Türkiye bizim gözbebeğimizdir
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Teslim Töre, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Denizli'nin KKTC'de ünlü bir kent olduğunu ifade eden Töre, "Sevdamız Türk milletidir, ayrı değiliz, birlikteyiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Meclisi Başkanı Teslim Töre ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal ve beraberindekiler eşlik etti. Değirmenci, KKTC Meclis Başkanı Töre'yi karşılamasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen kentin değerlerini anlattı. Yatağan Palası, Yeşilyuva ayakkabıcılığı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserlerle kentle özdeşleşmiş değerlerden bahseden Değirmenci, burada bulunan Denizli Sancağının tarihini anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığını kaydeden Başkanvekili Değirmenci, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Kayak Merkezi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, alt ve üst yapı gibi yatırımlardan bahsetti.

"TÜRKİYE BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİR"

KKTC Meclis Başkanı Teslim Töre, Denizli'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, üreten sanayi şehri Denizli'nin KKTC'de ünlü bir kent olduğunu ifade etti. KKTC Meclis Başkanı Töre, "Biz aynı milletin insanlarıyız. Türk'üz, Türk milletiyiz. Kalbimiz hep Türk milleti ile çarpıyor. Sevdamız Türk milletidir, ayrı değiliz, birlikteyiz. Türkiye bizim gözbebeğimizdir. Türkiye Türk dünyasının gözbebeğidir, Kıbrıs Türklerinin anavatanıdır. Ne mutlu Türküm diye ifade ediyorsak, nerede kan, can verdiysek o topraklar bizim vatanımızdır. Üzerinde bayraklarımız dalgalanıyorsa ezanlar okunuyorsa orası bizim vatanımızdır" ifadelerini kullandı.

  • Türk milleti
  • Anavatan Türkiye
  • Kıbrıs Türkleri

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