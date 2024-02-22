Bishara: ABD'nin derdi Filistin değil

Dr. Azmi Bishara, ABD'nin sınırları belli olmayan ve işgalin sona erdirilmesi önkoşulu bulunmayan bir Filistin "devletinden" söz etmesinin saçma olduğunu söyledi. Bishara, ABD'nin muğlak ve tanımlanmamış bir Filistin devletini tanıma planlarının anlamsız olduğunu, çünkü Washington'un amacının bir Filistin devletinin kurulması değil, 7 Ekim operasyonuyla durdurulan Arap-İsrail normalleşmesinin yeniden başlatılması olduğunu söyledi. ABD'nin, Haziran 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması kavramının yerine, sınırları ve şekli belli olmayan bir devleti tanımakla yetindiğini ve meselenin özü olan İsrail işgaline değinmediğini de sözlerine ekledi.

Bishara, İsrail'in Refah'a yönelik işgaliyle ilgili olarak, İsrail'in Gazze'nin "her yerine ayak bastık" diyene kadar Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmayacağını söyledi. Tel Aviv hükümetinin Gazzelilerin Gazze'nin merkezi ve kuzeyine dönmesi önerisi konusunda kötümser olduğunu ifade eden Bişara, "bunun amacı Refah'ı boşaltmaktır" dedi.

VAR OLMAYAN BİR DEVLETİ TANIMAK

Bişara, geçen hafta Washington Post'ta yer alan, Arap-İsrail normalleşmesinin yeniden başlaması karşılığında Gazze savaşının sona ermesinin ardından bir Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir Amerikan planı olabileceği fikrini reddetti. Bishara bunların iyi geliştirilmiş bir plandan ziyade Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları tarafından Beyaz Saray'a önerilen Amerikan fikirleri olduğunu ve endişelerinin İsrail-Arap normalleşmesi olduğunu belirtti. "Filistin meselesini çözmeden normalleşmenin imkansız hale geldiğini biliyorlar, bu yüzden işgalin sona erdirilmesinden hiç bahsetmeden belirsiz, anlamsız bir biçimde bir "Filistin devletinden" bahsediyorlar" ifadelerini kullanan Bishara, "4 Haziran sınırlarında bir Filistin devleti kurulması kavramı yerini sözde bir Filistin devletinin tanınmasına bıraktı" diye ekledi. Ona göre Araplar buna alet olmak yerine bunu ifşa etmeli, tartışma var olmayan bir devletin tanınmasından ziyade bir Filistin devletinin kurulmasına dönüşmeli. İsrail hükümetinin bu zayıf öneriyi bile reddetmesi üzerine Bishara, İsraillilerin gerekçesinin Filistinlilerin kendi başlarına bırakılmış olmalarına dayandığını iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail-Filistin müzakerelerinde her şeyin "önkoşulsuz" olarak kabul edilmesi, yani güçlü olan tarafın istediğini dayatması gerektiği yönündeki son açıklamasını açıklar nitelikte olan bu durum, Bishara'ya göre oldukça absürt. Ona göre herhangi bir müzakerenin temel önkoşulu işgalin kaldırılması yönünde.

Bishara, George W. Bush'un 2002'deki yol haritasından ve onu izleyen ABD başkanlarından bu yana, tartışma 4 Haziran sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili olsaydı bunun bir gelişme anlamına gelebileceğini, çünkü Filistin Yönetimi'nin BM'de bir devlet statüsü kazanacağını da belirtti. "Bu, işgal altındaki bir devlet olarak uluslararası kurumlarda daha iyi araçlara sahip olmasını sağlayabilir, ancak önerilen şeyin bununla hiçbir ilgisi yoktur" diye ekledi.

Filistin halkının ve siyasi güçlerinin performansıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bishara, Filistin halkının mücadelesinin "müthiş" olduğunu, sabırlı olma, zorluklara dayanma ve işgalin sorumlu olduğu eylemlerin sonuçlarına katlanma konusunda muazzam bir yetenek gösterdiklerini söyledi. Bişara'ya göre siyasi güçlerin performansı hala sınırlı, askeri açıdan direniş güçlerinin mücadelesi tüm dünyayı hayrete düşürüyor ve İsrail bu durum karşısında şaşkın. Ancak Filistin halkı için en önemli husus, birleşik bir çerçevenin oluşturulması.

Bishara, imha savaşının ışığında bugün birleşik bir liderliğin kurulmasının varoluşsal bir zorunluluk haline geldiğini ileri sürdü. Bazı Filistin Yönetimi çevreleri arasında Gazze Şeridi'nin yönetimine geri dönme konusunda bir rekabet olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bunun fayda sağlayacak bir ağ oluşturabileceği ve ulusal davanın ikincil hale gelirken Filistin halkının yeni bir gerçekliği kabul etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

REHİNE ANLAŞMALARINDA GELİŞME YOK

Gazze'ye yönelik saldırının seyri, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelerle ilgili olarak Bişara, müzakerelerin ilerlemediğini çünkü İsrail'in ateşkesi ve Gazze'den çekilmeyi reddettiğini, İsrail'in "savaştan sonra Batı Şeria'daki varlığı gibi Gazze'deki varlığını sürdürmek istediğini" açıkladı.

Bishara, İsraillilerin yardım konusunda daha yumuşak davrandıklarını ve artık günde 500 kamyonun Şerit'e ulaşmasına izin vermeye hazır olduklarını açıkladı. Ancak "yeni ve şüpheli" bir gelişme olarak "aniden Filistinlilerin orta ve kuzey Gazze'ye dönme olasılığını öne sürdüklerini ve bunun amacının Refah'ı işgal etmeye hazırlanmak için boşaltmak olduğu" uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun bu denli uzlaşmaz olmasının nedeni hakkında Bişara, Netanyahu'nun somut bir kazanım elde etmek istediğini, bunun da Hamas'ın askeri aygıtını sürdürememesi ve gelecekte Gazze'yi yönetememesi olduğunu söyledi.

Bishara, yetkililerin İsrail'i uluslararası yasaları ihlal etmemesi konusunda uyaran açıklamalarını yalan ve aldatma olarak nitelendirdi ve aynı kişilerin her koşulda İsrail'i desteklediğini söyledi.

NETANYAHU'YA İÇ BASKI

Netanyahu üzerindeki mevcut iç baskı ve istifa çağrılarıyla ilgili olarak Bishara, izleyicilere bu baskıların hiçbirinin İsrail'in savaşa verdiği destekle ilgili olmadığını, anketlerde hala ezici çoğunluğun savaşın devam etmesini talep ettiğini belirtti. Mevcut yönetimin insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını engellemek istediğine dikkat çekti.

İsrail'deki durumu özetleyen Bishara, savaş atmosferinin her şeyin önüne geçtiğini, Netanyahu'nun savaş kabinesini kontrol altında tutabildiği için sendikalar ve Netanyahu karşıtları açısından İsrail'deki faaliyetlerin onun üzerinde yeterli baskı oluşturmadığını söyledi.

ARAPLAR BARIŞ ŞANSINI KAÇIRDI MI?

Bishara ile yapılan görüşmenin bir bölümünde, Arapların İsrail ile barış için pek çok fırsatı kaçırdığı iddia edildi. Bishara, tarihsel örneklerin durumun böyle olmadığını gösterdiğini ve Arapların aslında 1967'de İsrail ile bir barış anlaşması yapmak yerine onunla savaşma fırsatını kaçırdığını belirtti. Bölünme kararının (1947) ilanını ve kararın hemen ardından İsrail ordusunun Arap orduları Filistin'e girmeden önce Filistinlileri yerlerinden etmek için nasıl savaşa başladığını hatırlattı.

Bishara ayrıca İsrail'in hiçbir zaman barış girişimi önermediğini, Arapların ise 2002 Beyrut Zirvesi Arap Girişimi'ni ortaya koyduğunu söyledi. Daha sonra tüm taleplerinden vazgeçtiklerini ve karşılığında hiçbir şey almadan normalleşmeye girdiklerini sözlerine ekledi.

Bishara, Arap ülkelerinin şu anki pozisyonunu bekleme pozisyonu olarak tanımladı, "çünkü onların tercihi Filistin meselesi olmadan barış yapmak."

İlgili bir bağlamda Bishara, "Arap-İsrail çatışması" isminden "Filistin-İsrail çatışması" ismine geçişin, Arap rejimlerinin baş ağrısı olarak gördükleri şeyden kurtulma arzusunun bir sonucu olduğunu söyledi. Çatışmanın zaten doğru bir terim olmadığını, çünkü bunun iki taraf arasındaki bir çatışmadan ziyade sanki her iki ülke de aynı hakka sahip olduğu topraklar için birbirleriyle savaşıyorlarmış gibi göründüğünü belirtti.

Burada Gazze'nin "çatışma" teriminin yanlış bir simetri izlenimi oluşturduğunu ve bugün tüm dünyanın Filistin ile meşgul olduğunu açıkladı.

Bishara, Filistin'le küresel dayanışma hareketi içinde azmin yerleşmeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası gösterilerde Filistin bayrağının yanı sıra göstericilerin vatandaşı oldukları ülkelerin bayraklarını da taşınmasını önerdi.