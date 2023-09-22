BJP üyesinin Müslüman karşıtı ifadeleri tepki çekti

BJP parti üyesi Ramesh Bidhuri'nin, BSP'den Danish Ali'ye "Müslüman karşıtı hakaret içeren ifadeler" kullandığı video, yerel basına yansıdı.
Bidhuri'nin Halk Meclisinde (Lok Sabha) çekilen videosunda, Ali'yi hedef alan sözleri, tepkilere yol açtı.
Savunma Bakanı Rajnath Singh, meclis konuşmasında, Bidhuri'nin söz konusu davranışından ötürü "üzgün olduğunu fakat ifadeleri kendisinin duymadığını" belirtti.
Singh, muhalefeti "üzdüyse" söz konusu ifadelerin kayıtlardan silinmesi çağrısında bulundu.
Meclis üyelerinin ve diğer partilerin mensuplarının, Müslüman karşıtı ifadeleri kullanan Bidhuri'nin parlamento üyeliğinin askıya alınmasını istediği kaydedildi.