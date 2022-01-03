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Dünya

Blinken, B9 ülkeleri ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkeleri dışişleri bakanları ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüştü.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 23:44 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:44
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Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakanlar, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca istikrarı bozan askeri yığınağı; müttefiklerin toplu savunması için ortak, hazır ve kararlı bir NATO duruşuna duyulan ihtiyacı ve ortak endişe konularında transatlantik iş birliğini görüştü." ifadesini kullandı.

Blinken'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi savunma, caydırıcılık ve diyalogla düşürmeye çalıştığını kaydeden Price, "Bakan Blinken ABD'nin tüm transatlantik müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişare ve koordinasyonu sürdürme taahhüdünü vurguladı." bilgisini paylaştı.

Price, bakanların ayrıca Çin'in yönelik artan siyasi baskı ve ekonomik zorlama Litvanya'nın yanında durmanın önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Blinken, B9 dışişleri bakanlarından önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu B9, 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

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